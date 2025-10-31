Türkiye’nin 1927’den bu yana kalite ve zarafetle anılan köklü markası MISIRLI Underwear and Socks, 31 Ekim’de Nişantaşı’nda açtığı ilk mağazasıyla perakende sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Yeni mağaza, ziyaretçilerine yüksek kaliteli ipliklerin ve zamansız tasarımların başrolde olduğu, markanın DNA’sını yansıtan özel bir deneyim alanı sunuyor.

MISIRLI Underwear and Socks, sessiz lüks anlayışını yüksek kaliteli materyaller ve detaylı işçiliğe dayanan koleksiyonlarıyla yansıtıyor. Logolar yerine kumaşın kalitesini ve formun zarafetini ön planda tutan markanın, hem kadınlar hem de erkekler için sunduğu ürünler, günlük kullanımdan özel parçalara uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. Ev giyim, iç giyim, spor giyim ve çorap koleksiyonlarını bir araya getiren marka, zamansız ve konforlu tasarımlar sunuyor.

Dönüşümün Arkasındaki Vizyon

Nişantaşı mağazası, halihazırda koleksiyonlarını kendi web sitesi üzerinden tüketicilerle buluşturan MISIRLI'nın, köklü üretici mirasını girişimci bir vizyonla geleceğe taşıyan stratejik dönüşümünün başlangıcını simgeliyor.

İlk mağaza ve büyüme hedefleri hakkında konuşan MISIRLI Underwear and Socks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı bu vizyonu, “Yıllardır dünyanın en seçkin markaları için ürettiğimiz kaliteyi artık kendi adımızla ve kendi mağazalarımızla tüketiciyle buluşturuyoruz. İlk mağazamız, köklerimizden aldığımız gücü geleceğe taşıyan vizyonumuzun da ilk adımı olacak. Hızlı bir büyüme planımız var, Türkiye’nin önde gelen AVM’lerinde de mağazalarımızı açacağız. İkinci mağazamız da çok yakında açılacak. Hedefimiz kısa zamanda 100 mağazaya ulaşmak. Bu hedefi tutturmak için de inovatif ve kaliteden ödün vermeyen, sürdürülebilir üretim stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz” sözleriyle özetliyor.

Asırlık Üretim Gücü Vitrine Çıkıyor

İstanbul İkitelli, Yozgat ve Kütahya’daki üç fabrikasında yılda 60 milyondan fazla çift çorap üreten ve üretiminin %80’ini Hugo Boss, Tommy Hilfiger ve Calvin Klein gibi dünya devlerine ihraç eden MISIRLI, üretim gücünü yüksek kaliteli çorap, ev ve iç giyim ürünleriyle doğrudan yerli tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yılı yaklaşık 55 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefleyen şirket, Mısır’da 10 milyon dolar yatırımla kurduğu yeni fabrikasıyla yılda 30 milyon çiftlik ek kapasite yaratmayı ve 600 kişilik yeni istihdam sağlamayı planlıyor.

MISIRLI Underwear and Socks, büyüme stratejisini ticari hedeflerin yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk ilkeleri üzerine inşa ediyor. Yozgat’taki 67 dönümlük alana kurulu 7 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali ve yağmur suyu arıtma tesisi sayesinde üretimde enerji ve su maliyetlerini sıfıra indiren Mısırlı, 18 yıldır sürdürdüğü karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımlarıyla sektörde öncü konumda. Çalışanlarının yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu marka, Anadolu’da istihdam yaratma misyonunu da sürdürüyor.