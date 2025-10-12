İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlar yeniden başladı. Mısır Kızılayı, El-Ariş'teki lojistik merkezinde hazırlık seviyesinin en üst seviye çıkarıldığı belirterek, Mısır’dan Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan 400 kamyonun giriş yaptığını ifade etti. Mısır Kızılayı, kamyonların, 6 bin tondan fazla gıda, yaklaşık bin ton tıbbi malzeme, çadır, battaniye gibi 9 bin tondan fazla acil yardım malzemesi ve 2 bin ton yakıt taşıdığını açıkladı. Refah Sınırı Kapısı’ndan giriş yapan kamyonların Gazze Şehri’ne kadar yardımları ulaştıracağı aktarıldı.