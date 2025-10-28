Sektörün giderek önem kazandığını vurgulayan Mertöz, ambalaj sektörüne olan ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Ambalaj Sektörüne Artan İlgi

Mertöz, “Bu sene Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yoğun bir katılım var. İstanbul ve Türkiye’de birçok fuar kan kaybederken, Avrasya Ambalaj Fuarı büyük ilgi gördü. Hatta katılmak isteyen bazı firmalar yer bulamadı. Bu durum, ambalaj sektörünün ekonomimizde ve özellikle gıda sektöründe ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Fuarda 1.200’e yakın firma yer alırken, Mertöz fuarın tarihçesine de değindi: “İlk ambalaj fuarı TÜYAP’ın Tepebaşı’ndaki 1.000 metrekarelik salonunda yapılmıştı. Bugün ise fuar 50.000 metrekareyi aşan bir alanı kapsıyor.”

Beta-Pak ve Yerli Ambalaj Makineleri

Beta-Pak’ın ürün yelpazesini anlatan Mertöz, “Su bardak makineleri, süt ve tereyağı üreten firmalar için ambalaj makineleri üretiyoruz. Ülkemizde önde gelen süt ürünleri firmaları müşterilerimiz arasında. Dünya giderek daha küçük porsiyonlara yöneliyor, bu da bizim için büyük bir avantaj. Termoform yöntemiyle ürettiğimiz makineler çevre dostu, enerji tasarruflu ve plastik kullanımını azaltacak şekilde tasarlanıyor. AR-GE merkezimizde 14 mühendisimiz sürekli yenilikler üzerinde çalışıyor” dedi.

Yerli ve Milli Üretim ile İhracat

Mertöz, Beta-Pak’ın yerli üretim konusundaki başarısına da dikkat çekti: “Üretimimizin %70’i ihraç ediliyor. Öncelikle komşu ülkelere, ardından Amerika, Kanada, Kolombiya ve Brezilya’ya ihracat yapıyoruz. Bu yıl Beta-Pak olarak 8 uluslararası fuara katıldık ve Türkiye’de de Avrasya Ambalaj Fuarı’na yoğun ilgi gösterildi. Fuarın ziyaretçi sayısının 80.000–100.000 civarında olmasını bekliyoruz.”

Rıdvan Mertöz, sözlerini şöyle tamamladı: “Ambalaj sektörü, ekonomik ve teknolojik açıdan sürekli büyüyor. Yerli üretim ve AR-GE çalışmalarımızla hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ambalaj sektörüne değer katıyoruz.”