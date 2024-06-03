Meksika'da dün gerçekleştirilen seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Ülkede yapılan hızlı oy sayımına göre yüzde 58,3 ile yüzde 60,7 arasında oy alan iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nin adayı 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, ezici bir farkla ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Resmi olmayan ön sonuçlara göre muhalefet adayı Xochitl Galvez ise oyların yüzde 26,6 ile yüzde 28,6'sını alırken, devlet başkanlığı seçiminde tek erkek aday olarak yarışan 38 yaşındaki Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 9,9 ile yüzde 10,8 arasında oy aldı. Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 60-61 arasında olduğunu açıkladı.

Sheinbaum destekçilerinin tezahüratları arasında yaptığı zafer konuşmasında, "200 yıllık Cumhuriyetin ilk kadın başkanı olacağım" dedi. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Eski Mexico City Belediye Başkanı Sheinbaum’un aldığı oy oranının Meksika'nın demokratik tarihindeki en yüksek oy oranı olarak tarihe geçmesi bekleniyor.

Nüfusu 129 milyon olan Meksika’da yaklaşık 100 milyon kayıtlı seçmen dün, federal ve yerel düzeyde toplam 20 bin 708 pozisyon için tercih yapmak üzere sandık başına gitmişti. Seçim sürecinde güvenlik sorunlarının yaşandığı Meksika’da 38 aday saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.