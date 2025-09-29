Beipan Nehri üzerinde 625 metre yükseklikte konumlanan köprü, kanyon üzerindeki yolculuk süresini 2 saatten yalnızca 2 dakikaya düşürüyor. Projenin ana açıklığı ise 1.420 metreyi buluyor ve bu özelliğiyle, dağlık arazide inşa edilen dünyanın en uzun açıklıklı çelik kafes kirişli asma köprüsü olarak kayıtlara geçti.

Guizhou, Çin’in en az gelişmiş eyaletlerinden biri olmasına rağmen, yıllar içinde 30 binden fazla köprüye ev sahipliği yaptı. Bu köprüler arasında dünyanın en yüksek üç köprüsü de yer alıyor. Hatta Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, ABD’nin San Francisco şehrindeki ikonik Golden Gate Köprüsü’nden neredeyse 9 kat daha yüksek.

Yetkililer, Guizhou’nun dünya genelindeki en yüksek köprülerin neredeyse yarısına ev sahipliği yaptığını belirterek, bölgenin dağlık ve zorlu coğrafyasına rağmen büyük mühendislik başarılarına imza atıldığını vurguladı.