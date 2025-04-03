Çin Ticaret Bakanlığı, bu kararın uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu belirterek, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Sadece ABD'nin çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik istikrarı da tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesi ile ticaret yapan tüm taraflara "karşılıklı tarifeler" uygulayacağına dair açıklamalarının ardından, Çin'e yönelik yeni gümrük vergileri de belli oldu. Buna göre, 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarife ile Çin'den ithal edilen ürünlere önce yüzde 10, 9 Nisan itibariyle de ek olarak yüzde 24 gümrük vergisi uygulanacak. Toplamda yüzde 34'e ulaşan bu ek vergi, şirketler ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi bir baskı yaratacak.

Çin: "Kendi Haklarımızı Kararlı Bir Şekilde Koruyacağız"

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı olarak uyguladığı bu tarifeler, sadece çift taraflı ekonomik ilişkileri zedelemekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ticaret dengelerini de sarsacaktır." ifadelerine yer verildi. Çin, kendi çıkarlarını korumak adına kararlı adımlar atacağını ve ABD'ye misilleme yapacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin ekonomik sorunlarını çözmediğini defalarca göstermiştir. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir." ifadelerine yer verildi.

Çinli yetkililer, ABD'yi "haksız ve tek taraflı" kararlarından vazgeçmeye çağırırken, ticaret ortaklarıyla diyaloğun öncelikli olması gerektiğini belirtti.

ABD ve Çin Arasında Ticaret Gerginliği Tırmanıyor

Donald Trump yönetimi, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, bu tarife 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. Ardından 4 Mart'ta yeni bir kararname ile bu oranı yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Pekin yönetimi de ABD'nin bu hamlelerine karşı, ABD'den ithal edilen belirli ürünlere ilave gümrük vergileri uygulayarak ve ABD'li şirketlere yaptırımlar getirerek misilleme yapmıştı.

Uzmanlar, bu ticaret geriliminin küresel piyasalarda belirsizlik yarattığını ve büyük şirketlerin tedarik zincirlerinde aksamalara neden olabileceğini belirtiyor.

Çin ve ABD arasındaki bu yeni gerginliğin, küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.