Başvuruda, parti içi hukuki süreçlerin tamamlanmadığı ve kurultayın mevcut koşullarda yapılmasının hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Başvuru sahipleri, sürecin parti tüzüğüne ve yasal mevzuata uygun ilerlemesi gerektiğini savunarak, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı talep etti.

CHP yönetimi ise kurultay kararının tüzüğe uygun şekilde alındığını ve sürecin planlandığı gibi devam edeceğini belirtiyor. Mahkemenin başvuruyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, siyasi kulislerde gelişmeler yakından takip ediliyor.