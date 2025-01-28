Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Süreci

Özel, cumhurbaşkanı adaylarının CHP üyeleri tarafından belirleneceğini duyurarak, partililere üye olma çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özel, bu iki ismin de partiye bağlılıkla hareket ettiklerini ifade etti. "Yeni bir başlangıç için hazırız," diyen Özel, Şubat-Nisan ayları arasında sürecin tamamlanacağını açıkladı.

Bahçeli’ye Yanıt

Bahçeli’nin, “Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa” sözlerine tepki gösteren Özel, bu ifadelerin geçmişteki olaylardan ders alınmadığını gösterdiğini söyledi. Bahçeli'nin 15 Temmuz ile ilgili sözlerini eleştirerek, CHP'nin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Kartalkaya Yangını ve Sorumluluk Tartışması

Özel, Bolu'da yaşanan otel yangını üzerinden hükümeti eleştirdi. Yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna müdahale edildiğini iddia eden Özel, sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti. "Gerçekler kamuoyundan saklanıyor," diyen Özel, adaletin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.

Gezi Soruşturması Eleştirisi

Son dönemde Gezi Parkı protestolarıyla ilgili başlatılan soruşturmaların "cadı avı" olduğunu savunan Özel, bu süreçte çifte standart uygulandığını ifade etti. "Gezide yer alanlara değil, bugünkü duruşlarına göre hesap soruluyor," diyerek hükümete eleştirilerini yöneltti.

Yeni Dönem Mesajı

CHP'nin yeni bir siyasi sürece girdiğini söyleyen Özel, partinin geleceği için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. "Cumhuriyet Halk Partisi, halkın iradesine dayalı bir yönetim anlayışıyla, ülkeyi daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edecek," dedi.