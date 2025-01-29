Mansur Yavaş: %35.8, Ekrem İmamoğlu: %22.7

Anketin sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 35.8 oyla birinci sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 22.7 oyla ikinci sırada bulundu. Üçüncü sırada ise CHP’li Özgür Özel, yüzde 6.5 oyla yer aldı. Anketteki diğer seçenekler arasında "Başka biri" %4.4, "Hiçbiri" %4.3 oy alırken, yüzde 26.3'lük bir kesim ise “Fikrim yok” veya “Cevap yok” yanıtını verdi.

13 Puan Fark!

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 13 puan fark atarak dikkat çekici bir başarı gösterdi. Yavaş’ın önde olmasının, CHP’nin cumhurbaşkanlığı için en güçlü adaylarının kimler olduğu konusunda tartışmalara yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Özgür Özel: “Adayı Hepimiz Belirleyeceğiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, aday belirleme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. Ekrem Başkanla, Mansur Başkanla konuştuk. Artık yeni bir dönem için mutabakattayız. İki başkanımız da 'Partim isterse, görev verilirse' diyerek adaylık konusunda hassasiyetlerini belirttiler. Artık yeni bir çağrı yapıyoruz. Adayı ben değil, hepimiz, tüm CHP'liler belirleyecek. Partiye kaydolan herkes adayı belirleyecek," diyerek, aday belirleme sürecinin parti üyeleri tarafından yapılacağını vurguladı.