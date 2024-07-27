MHP Salihli İlçe binası önünde partililerle bir araya gelen MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirildiğini ve aşırı sıcaktan bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayla ilgili açıklama yaptı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun göreve geldiği günden bugüne kadar ‘çalışanlara baskı ve mobing uyguladığını’ iddia eden Tüfek, şunları söyledi:

“31 Mart 2024 yerel seçimler sürecinde Salihli Belediyesinde çalışan hiçbir işçi ve memura baskı yapmayacağını, ekmeği ile oynamayacağını, görevini namusuyla yapana dokunmayacağını, Hz. Ömer'in adaletini dağıtacağını söyleyerek oy isteyen Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 4 aylık görev süresi içerisinde yaptığı hukuka aykırı işten çıkarma ve mobing uygulamaları ile seçim meydanlarında söyledikleri arasında tezada düşmüştür. Nisan ayı itibari ile bizim de yakinen avukatlarımız nezdinde takip ettiğimiz üzere belediyede sadece görevini yapan işçi kardeşlerimize ve memurlarımıza yönelik görev yeri değişiklikleri ile sistematik baskılara son yaşanan üzücü hadiselerin eklenmesi ile bu durum kabul edilemez bir hal aldığı için basın açıklaması yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.”



“Baskılar yüzünden istifa ettiler”

Tüfek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Devlet memuru olan belediye personelinin farklı farklı yerlere sürüldüğünü, uzmanlığı olan işlerinden alınarak başka görevler verildiğini, şantiyelere gidilerek bizzat sözlü kanunsuz emirler verildiğini de ayrıca takip etmekteyiz. Bu kişilere görevlerini en ağır şartlarda yaptırarak, psikolojik olarak yıpratarak, sürekli görev yeri değişikliği yapılarak eziyet edilmektedir. Bu baskılar yüzünden birçok işçi kardeşimiz de kendisi istifa etmek zorunda kalmıştır. Emeklilik hakkı gelenleri bile uydurma disiplin soruşturmalarıyla işten çıkarmaya hazırlanırlarken avukatlarımızın hızlı ve etkili müdahalesi ile işçilerin hak kaybına uğraması engellenmiştir. Son olayla ilgili olarak yerel ve ulusal basının uygulanan mobbingi kamuoyuna nasıl haber verdiğini ve kamuoyunun ne denli sert tepki verdiğini hepimiz gördük. Bu eziyete devam edildiği sürece bizler takipçisi olacağız ve zulme dur diyeceğiz. Bu partizanca davranışlar belediyedeki işleyişi aksattığı gibi iş barışını da zedelemektedir. Salihli halkına seçim meydanlarında vaat edilen ve sözde dağıtılan Hz. Ömer adaleti bu mudur? Bizlerin amacı sizinle kavga etmek değil sadece sizden Salihli'mize layık olan hizmetleri beklemekteyiz. Zaten belediye meclisinde Salihli’mize yapacağınız hizmet için getirdiğiniz tekliflere MHP olarak destek vermekteyiz” diye konuştu.



“Çalışma barışını sağlayınız”

Tüfek, Başkan Nurlu’dan belediyede çalışma barışını sağlamasını talep ederek, “Sayın Nurlu, siz bir hukukçusunuz; bir gün hukukun sizin için de gerekli olacağını asla unutmayınız. Salihli halkı size oy vererek hizmet etmenizi beklemiştir ancak siz ise hala çalışanların ekmeğiyle oynamakta ve insanları yıldırmaktasınız. Çalışanların onuru ile oynamayınız, çalışma barışını sağlayınız. Baskılara ve sürgünlere son veriniz, parti rozetinizi çıkarıp herkese eşit davranınız. Salihli halkı sizden hizmet ve seçim vaatlerinizi yerine getirmenizi bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Teşkilatı olarak yöneticilerimiz, sendikalarımız ve avukatlarımız ile yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Unutmayınız ki mahkeme kadıya mülk değildir” dedi.

Yapılan açıklama sonrası CHP’li Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, belediye başkan yardımcıları ile birlikte MHP binası önünde bulunan partilileri ziyaret ederek, konu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.