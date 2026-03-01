Pezeşkiyan, Hamaney’in ölümünü “ülke için büyük bir felaket” olarak nitelendirirken, “ABD ve İsrail, bu eylemden kazanacak tek şeyin utanç olduğunu bilmeli. Bugün yas tutan aziz milletimiz, camilerde ve sokaklarda varlık göstererek düşmanların sinsi planlarını boşa çıkarmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı, anayasa gereği göreve başlayan Geçici Liderlik Konseyi’ni de hatırlatarak, “Allah’ın yardımıyla İmam’ın, aziz liderimizin ve dünyadaki hak arayanların yolunu güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İran Silahlı Kuvvetleri, düşman üslerini hedef alıp etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve sürdürecektir. Düşmanları her zamanki gibi hayal kırıklığına uğratacaklar” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, vatandaşlara birlik çağrısında bulunarak, “Hamaney’in ruhu şad olsun. Onun yolundan gidenler başları dik bir şekilde yollarına devam etmeli. Allah, bizleri ülkenin değerli insanlarına karşı mahcup etmesin ve hak ile adalet yolunda dosdoğru yürüyenlerden kılsın” dedi.