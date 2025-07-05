İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Adana ve Adıyaman’ın belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi gözaltına aldı.

Tutdere, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah Ankara’daki evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Gözaltıların, suç örgütü ile ilişkili bazı iddialar ve belediye ihaleleriyle ilgili dosyalar kapsamında gerçekleştiği ileri sürülürken, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.