Sinem Dedetaş – Üsküdar Belediye Başkanı

İBB Başkanlığı için en güçlü aday olarak gösterilen isimlerden biri, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar’ı yıllar sonra AK Parti’den alarak CHP’nin kazanmasını sağlayan Dedetaş’ın, İBB Başkanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmış ve Şehir Hatları tarihindeki ilk kadın genel müdürü unvanını almıştı. Yönetim tecrübesi ve Üsküdar’daki seçim başarısı, Dedetaş’ın isminin ön plana çıkmasını sağladı.

Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı

CHP kulislerinde konuşulan bir diğer isim ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 1994 yılından bu yana Büyükçekmece’yi yöneten Akgün, 2009 seçimlerine kadar Anavatan Partisi’nde yer alırken, sonrasında CHP’ye katılarak dört dönem üst üste belediye başkanlığı kazandı. Deneyimli bir belediye başkanı olan Akgün’ün, özellikle İBB yönetiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle güçlü bir aday olduğu belirtiliyor.

Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

İBB Başkanlığı için adı geçen üçüncü isim ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel. Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Adıgüzel, 30 yaşında Türkiye’nin en genç milletvekillerinden biri olarak Parlamento’ya girmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Adıgüzel, partide genç kuşağın temsilcisi olarak görülüyor. İBB Başkanlığı için aday olması durumunda, genç ve dinamik yönetim anlayışıyla farklı bir profil çizebileceği ifade ediliyor.

İBB Başkanlık Seçimi Çarşamba Günü Yapılacak

İBB Meclisi’nde yapılacak seçimde CHP’nin adayının kim olacağı merak konusu. Parti içindeki görüşmeler devam ederken, CHP’nin İBB’deki çoğunluğu sayesinde yeni başkanın belirlenmesi sürecinin hızla tamamlanması bekleniyor. Kulislerde Dedetaş’ın ismi öne çıkarken, Akgün ve Adıgüzel de güçlü alternatifler olarak değerlendiriliyor. Seçimin sonucunun İstanbul’un siyasi geleceği açısından önemli bir dönemeç olacağı vurgulanıyor.