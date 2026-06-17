Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK, aralarında parti yönetiminde önemli görevler üstlenen isimlerin de bulunduğu 9 milletvekili hakkında disiplin süreci başlatmıştı.

Yargıtay tarafından gerçekleştirilen üyelik silme işlemi, disiplin süreci tamamlanmadan uygulanması nedeniyle parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde parti üyeliğinin silindiğini gördüğünü belirterek karara tepki gösterdi. Akdoğan, Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma ve yargı yollarının henüz tüketilmediğini savunarak üyeliklerin bu aşamada silinmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise işlemin olağan bir prosedür olduğunu belirtti. Çelik, CHP Genel Sekreterliği'nin ihraç talepli ve tedbirli sevk kararlarını Yargıtay'a bildirdiğini, bu nedenle disiplin süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili isimlerin üyelik kayıtlarının pasife alınmasının standart uygulama kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Kararla birlikte CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü. Yargıtay kararının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından söz konusu milletvekillerinin Meclis kayıtlarında bağımsız milletvekili olarak gösterilmesi bekleniyor.

Partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut bulunuyor.

CHP'de yaşanan bu gelişmenin, hem parti içi dengeler hem de TBMM'deki siyasi tablo açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.