Özel, yaptığı açıklamada, "Tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince, en kısa sürede olağanüstü kurultay kararı aldık. Böylece, CHP’ye kayyum atanarak pazar günü yapılacak seçime müdahale edilmesini engellemiş olduk" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, parti yönetiminin aldığı bu kararın resmi kayıtlara geçtiğini vurgulayarak, "Bugün CHP’ye yönelik yeni bir kayyum atama girişiminin hazırlıklarını gördük. Ancak biz, hukuki yetkimizi kullanarak olağanüstü kurultaya gitme kararı alarak bu girişimlerin önünü kestik" dedi.

Parti içindeki gelişmelerin ve kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.