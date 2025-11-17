Ekonomiden dış politikaya, seçim hedeflerinden kapatma davasına kadar birçok konuya değinen Özel, “İktidarı değiştireceğiz, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Türkiye’ye vizesiz Avrupa’yı getireceğiz” dedi.
“Emeklinin ve çalışanın alım gücü eridi”
Mitingde ekonomik tabloya dikkat çeken Özel, 22 yıl önceki emekli maaşlarıyla bugünkü maaşları karşılaştırarak alım gücündeki düşüşü şöyle anlattı:
“Bugün en düşük emekli maaşıyla yalnızca bir buçuk çeyrek altın alınabiliyor. Oysa 22 yıl önce aynı maaşla 8 çeyrek altın alınıyordu. Asgari ücret de 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına kadar geriledi.”
Özel, ekonomik tabloyu düzelteceklerini söyleyerek Kilis’e tekrar geleceğini ifade etti.
“Masum olan arkadaşlarım için mücadele edeceğim”
Partisine yönelik açılan iddianameyi eleştiren Özel, “Bu iddianame çöp oldu, hak ettiği yeri bulacak” diyerek şu sözleri kullandı:
“Bu otobüsün üzerine yeniden çıkacağım. Yağmur yağsa da kar yağsa da doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Arkadaşlarım masumdur.”
“20 şehidimizin acısı çok büyük”
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için başsağlığı dileklerini ileten CHP lideri, mitingde gün boyu müzik çalınmadığını belirtti:
“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Acımız çok büyük.”
“CHP’yi kapatma girişimlerini reddediyoruz”
CHP’ye açılacağı iddia edilen kapatma davasına da değinen Özel, bu girişimlerin demokrasiye zarar verdiğini savundu:
“Ömrüm boyunca hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmadım. Kenan Evren döneminde de boyun eğmedik. Şimdi 19 Mart darbecileri yeniden deniyor ama asla izin vermeyeceğiz.”
“Türkiye’ye vizesiz Avrupa’yı getireceğiz”
Konuşmasının sonunda seçim hedeflerini sıralayan Özgür Özel, Türkiye’nin yeniden demokrasi ve hukuk devleti normlarına kavuşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ne yaparlarsa yapsınlar, iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili cumhurbaşkanı getireceğiz. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı’nı sağlayacağız, parlamenter sistemi yeniden kuracağız. Türkiye’ye vizesiz Avrupa’yı getireceğiz.”