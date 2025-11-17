Kent merkezindeki birçok işletme, son aylarda hem satış hacimlerinde hem de müşteri trafiğinde gözle görülür bir artış yaşandığını ifade ediyor. Esnaflar, Bulgar turistlerin yanı sıra Yunanistan ve Romanya’dan gelen ziyaretçilerin de bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirtiyor.

Alışveriş için kente gelen yabancı turistlerin; market, elektronik, tekstil, kozmetik ve semt pazarlarında yoğunluk oluşturduğu gözleniyor. Esnaf, özellikle hafta sonlarında mağazalarda yerli ve yabancı turistlerin kuyruk oluşturduğunu, bunun da işletmelerin cirolarına olumlu yansıdığını dile getiriyor.

Turistlerin yalnızca Edirne’de değil, çevre illerde de ekonomiyi hareketlendirdiği ifade ediliyor. Günübirlik alışveriş amaçlı Türkiye’ye gelen birçok ziyaretçinin Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul’daki alışveriş merkezlerine de yöneldiği belirtiliyor.

Edirneli esnaflar, yaşanan yoğunluğun hem yerel ticareti canlandırdığını hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz girdisi sağladığını vurgulayarak, bu hareketliliğin yıl boyunca sürmesini umut ettiklerini söylüyor.