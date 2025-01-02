“Doğduğum Topraklardan Erdoğan’a Meydan Okuyorum”

Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği açılış töreninde konuşan CHP Lideri Özgür Özel, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi. Özel, “Sayın Erdoğan, bu 2025 yılı elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne. Ama doğduğum, büyüdüğüm yerden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum. Halkın geçim sıkıntısına çare üretemeyenler, sandığı halkın önüne getirmek zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Manisa Halkına Müjdeler Verildi

Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım projelerini anlattı. Yeni çocuk evleri açacaklarını belirten Durbay, “2 bin çocuğumuza süt yardımı başlatıyoruz. Yaşlı ve engelliler için evde bakım hizmetleri ile sıcak yemek dağıtımına başladık. Manisa’da mutluluğu artıracak projelerimiz sürecek” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı: “Kent lokantası, halk mandırası gibi projelerle halkımıza ekonomik destek sağlıyoruz. Kreşlerimizde bin 500 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine destek için ücretsiz online dershane hizmetimizi yaygınlaştırıyoruz.”

“Geçim Yoksa Seçim Var”

Asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden hükümete yüklenen Özel, “Asgari ücretlinin cebinden 2 bin ila 2 bin 500 lirayı fiilen çekip aldılar. Ecevit döneminde emekliler 1,5 asgari ücret alırdı. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, ki bu parayla geçinmek mümkün değil. Hedefimiz, en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkarmak” dedi.

Özel, erken seçim çağrısını şu sözlerle yineledi: “Sayın Erdoğan, halkın isyanını görmezden gelemezsiniz. 2025 yılında geçim yoksa seçim var. Memleketimden, Manisa’dan büyük mücadeleyi başlatıyorum. Ya hakkımızı alacağız ya da iktidarı değiştireceğiz. Biz başaracağız.”

Esnaf Ziyareti ve Asgari Ücret Eleştirisi

Törenin ardından Manisa esnafını ziyaret eden Özel, bir kuyumcuda altın fiyatları üzerinden ekonomik değerlendirmede bulundu. Özel, “Geçen yıl asgari ücretle alınabilen altın miktarıyla bugünkü miktar arasında ciddi bir fark var. Halkın alım gücü düşüyor, buna çözüm bulmak zorundayız” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel’in konuşmaları ve eleştirileri, erken seçim çağrısıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.