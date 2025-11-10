Yenilenen kurultaylar nedeniyle hukuki yarar kalmadı

22 sayfalık gerekçeli kararda, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde yapılan yeni kongre ve kurultaylara dikkat çekildi.

Kararda, 24 Eylül 2025’te CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve 21 Eylül 2025’te CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nın gerçekleştirildiği, bu kongrelerde il başkanlığı, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeliklerinin yeniden seçildiği hatırlatıldı.

Mahkeme, bu gelişmeler sonucunda eski kurultayların iptali için hukuki yararın ortadan kalktığını belirtti.

“Davalı CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı, 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi ve 6 Nisan 2024’teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptal edilmesinden beklenen hukuki yarar bulunmadığından, davaların konusuz kaldığı anlaşılmıştır.”

ifadelerine yer verildi.

Bazı davacılara “dava açma ehliyeti yok” kararı

Gerekçeli kararda, birleşen davalarda yer alan bazı isimlerin aktif husumet (dava açma ehliyeti) taşımadığına hükmedildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, 11 Aralık 2024’te partiden kesin ihraç edildiği, davacılardan Yılmaz Özkanat’ın ise 14 Mayıs 2025’te ihraç edildiği belirtilerek, bu kişilerin dava açma ehliyetlerinin bulunmadığı ifade edildi.

“Delegelerin iradeleri fesada uğramadı”

Davada, kurultay öncesinde bazı delegelere menfaat sağlanarak iradelerinin fesada uğratıldığı iddiası da değerlendirildi.

Ancak mahkeme, tanık ifadeleri ve savcılık dosyalarına göre, delegelerin “oy karşılığı menfaat talebinde bulunmaları” nedeniyle iradelerinin fesada uğradığına ilişkin kanaat oluşmadığını vurguladı.

“Oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fesada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıkları değerlendirilebilir.”

ifadeleriyle mahkeme, delegelerin iradelerine yönelik fesat iddialarını reddetti.

Ayrıca, söz konusu fiillerin Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında “seçime hile karıştırma” suçunu oluşturabileceği, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza davası açıldığı da gerekçede yer aldı.

Davanın geçmişi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay, usulsüzlük iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma konusu olmuştu.

Ardından, Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından kurultayın iptali istemiyle açılan davalar, 14 Şubat 2024’te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Mahkeme, davaların konusuz kaldığı gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına”, ayrıca 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali taleplerinin ise husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.