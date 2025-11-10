Hazine, 12 Kasım Salı günü 700 gün (2 yıl) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Aynı gün ayrıca 1785 gün (5 yıl) vadeli, yine 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.

Gerçekleştirilecek ihalelerle birlikte Hazine’nin iç borçlanma programı kapsamında yılın son çeyreğinde finansman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Tahvil ihalelerine yönelik talep düzeyi, piyasanın faiz beklentileri ve likidite durumu açısından da yakından izlenecek.

Ekonomistler, Hazine’nin son dönemde artan iç borçlanma faizlerine rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, ihalelerden çıkacak sonuçlar tahvil faizleri ve TL varlıklarının seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek.