Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihinde aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Yönetimi’nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve yerine geçici yönetim atandığını hatırlatarak, ilçe ve il kongreleri seçim çalışmalarının durdurulmasına hükmetti. Kararda, üst kurul ve kurultay delegilerinin de görevden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

Karar üzerine İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan gereğinin yerine getirilmesi için bilgi istendi. Mahkeme yazısında, “Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadığı sürece kongrenin yapılması mahkeme kararına aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı üzere CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla iptal edilmiş, İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 24 Eylül’de olağanüstü kongre yapılmasına karar verilmişti.

Bugün yapılacak kongrede tek aday olarak Özgür Çelik’in yarışması planlanıyordu; ancak mahkeme kararının ardından kongre bir kez daha askıya alındı.