Sistem, büyük bir depremde yıkılan binaları 120 saniye içinde tespit ederken, enkaz altındaki vatandaşlarla doğrudan iletişim kurabiliyor.

AFAD’ın koordinasyonunda yapılan tatbikatta, yıkılan bir binaya yerleştirilen cihaz, binanın eksen kaymasını saniyeler içinde merkeze bildirdi. Aynı zamanda cihaz, binanın içinde hayatta kalan kişilerle bağlantı kurarak sağlık durumu ve binanın genel durumu hakkında bilgi aldı. Sistem, deprem kuşağındaki tüm binalarda yangın tüpü gibi zorunlu hale getirildiğinde, afet anında anlık veri ve iletişim aracı olarak kullanılabilecek.

Projeyi tanıtan Dr. Geçin, cihazın iki aşamalı çalıştığını belirtti: “Deprem sırasında hangi binaların yıkıldığını merkezi sisteme saniyeler içinde aktarıyoruz. Deprem sonrası ise enkaz altındakilerin seslerini algılayarak canlı sayısını ve sağlık durumlarını tespit ediyoruz. Bu sayede ekipleri doğru noktalara yönlendirmek mümkün oluyor.”

Cihazın her katta bulunması gerektiğini vurgulayan Geçin, “Nasıl yangın söndürme tüpleri zorunluysa, bu cihazlar da merdiven boşlukları dahil her katta olmalı. Bina yıkılsa bile enkaz haberleşme ağı sayesinde 20’ye yakın cihaza uzaktan bağlanabiliyoruz. ‘Sesimi duyan var mı?’ sinyaliyle enkaz altındakilerle anında iletişim sağlanıyor” dedi.

Mevcut yöntemlerde büyük depremlerde yıkımın boyutunu anlamanın günler sürdüğünü hatırlatan Geçin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uydu görüntülerinin işlenmesi, hava koşulları ve İHA’ların devreye girmesi nedeniyle hangi binaların yıkıldığını anlamak genellikle bir günü buluyor. Bu sistem sayesinde bu süre saniyelere iniyor ve ekipler hızlı şekilde yönlendirilebiliyor.”

Cihazın maliyeti ise 40 katlı bir bina için 25 ila 30 bin TL arasında değişiyor.