CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Şişhane’de bulunan Beyoğlu Belediyesi binası önünde düzenlenen mitinge katıldı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde Özel, alandaki vatandaşlara seslendi. Özel, "Bu akşam İstanbul'un kalbinin attığı yerdeyiz. İstiklal’de kültürün, Taksim Meydanı’nda direnişin, Haliç’in kıyısında umudun büyüdüğü yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu’ndayız. İstanbul’un kalbindeyiz. 161 gün ve 161 gece hep birlikte cumhuriyetin kurulduğu bu topraklarda çok partili rejime geçildiği günden beri milletin iradesine sahip çıkan, milletin kararlarını sahiplenen, ona saygı duyan bir parti olarak İstanbul’un iradesine, İstanbul’un seçtiğine ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara yapılan darbeye direniyoruz. Bugün yazın ortasında bir çarşamba akşamında Beyoğlu’nda 6. dairenin önünde dolmaz denen bir meydana sığmadık, taşıyoruz" dedi.

