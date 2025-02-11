İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ‘mağdur’ olarak yer alırken, Cem Aydın ise ‘şüpheli’ olarak belirtiliyor. Aydın’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "adalet celladı, seyyar giyotin" şeklindeki ifadelerinin saygınlık zedeleyici ve incitici olduğuna dikkat çekildi. Bu sözlerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Gürlek'in, geçmişte terör suçlarıyla ilgilenen Sulh Ceza Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev alması nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş olduğu belirtildi. Aydın’ın sözlerinin, terörle mücadelede görevli bir kamu görevlisini hedef gösterdiği vurgulandı.

İddianamede, Cem Aydın’ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianame şu anda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.