Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Kayseri il başkanlarından Kemal Nakipoğlu, yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Kemal Nakipoğlu, CHP'nin son zamanlarda toplumun yüreğini hoplatan bir yapıya büründüğünü söyledi. Nakipoğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi bir aya yakındır toplumun yüreğini hoplatan bir yapıya büründü. Bu nedir? Niye bu kadar etkili? Çünkü Cumhuriyeti ve bu ülkeyi kuran siyasal kurumdur. Bir ülke kurumlarıyla, anadiliyle, bayrağıyla ve toprağıyla ünlenir ve onunla yaşar. Bunlar olmadığı sürece sıkıntı içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkenin kurucu partilerinin en başındadır. Hedef Cumhuriyet Halk Partisi'ni kökten yıkmaktır, onu yok etmektir ve bu hedefin sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet olma yapısını ortadan kaldırmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi birden bire yıllar önce yapılmış kurultayın mahkeme kararıyla iptalini yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapmış, genel başkanlık yapmış birinin bu kararla atanmış olması ve o partinin genel merkezine polis zoruyla çok acımasızca girilmesi. Bunu asla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabullenmiyorum, bir de CHP'li olarak kabullenmiyorum' dedi.

Partinin bugünkü yönetimine itirazı olduğu için istifa ettiğini söyleyen Nakipoğlu, 'Bir tepki göstermem lazım derken sokağa düşmek mi lazım bilemiyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bir işgal altında, genel merkezden başlayarak ve bu işgal illere yayılmaya başladı. Bu demektir ki elinde olmayan yetkileri kullanan bir yönetimle, atanmış yönetimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Kayseri'de dün akşam e-devletten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetimine itirazım olduğu için, bugünkü yönetimine karşı dimdik ayakta durduğumun ifadesi olarak bugünkü yönetimin yönettiği partiden istifa etmiş bulunuyorum. Yani e-devletten üyeliğimi sonlandırdım. Burada bir duruş gerekiyordu. Buradan da şu çağrıyı yapmak istiyorum. Partinin içinde mücadele devam ediyor, etmelidir ama ben bir örnek olarak, bir duruş olarak kendi adıma bir isyan çıkarıyorum kendi adıma, şahsım olarak. Ben seçilmişliğe inanıyorum. Geçtiğimiz kurultayda seçilmiş Özgür Özel benim genel başkanımdır. Geçtiğimiz kongrede seçilmiş olan Kayseri İl Başkanı Ufuk Özbaşı benim il başkanımdır. Onun dışındaki kim yönetiyorsa yönetsin şahıslarla da hiçbir derdim yok, benim hiçbir şeyimdir. Her ne kadar istifa bile etmiş olsam ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönüldaşıyım ve öyle de ömrüm devam edecek' ifadelerini kullandı.