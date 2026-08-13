Ntv'de yer alan habere göre İndirim, puan ve kampanyalardan yararlanmak için kullanılan sadakat kartlarıyla ilgili yeni uygulamanın yürürlük tarihi ertelendi. Sektörden gelen talepler doğrultusunda, işletmelerin müşterilerinin rızasını doğrulayacak mekanizmaları kurması için verilen süre 6 ay uzatıldı.

Yeni düzenlemeye göre, bir müşterinin alışveriş sırasında başka bir kişiye ait cep telefonu numarasını veya sadakat kartını kullanması halinde, kart sahibinin bilgisi ve rızasının bulunup bulunmadığının doğrulanması gerekecek.

İşletmelere 6 ay ek süre

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ilke kararı kapsamında veri sorumlularının, sadakat programlarında kullanılacak doğrulama mekanizmalarını oluşturması öngörülüyordu.

Ancak sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine işletmelerin teknik altyapılarını hazırlayabilmesi için uyum süresi 6 ay daha uzatıldı.

Yeni uygulama 28 Şubat 2027'de başlayacak

Düzenlemenin yürürlük tarihi 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar işletmelerin gerekli doğrulama sistemlerini kurması bekleniyor. Uygulamada SMS veya benzeri yöntemlerle kart sahibine doğrulama yapılması ve böylece puan, indirim ve kampanya kullanımının kart sahibinin bilgisi dahilinde olup olmadığının kontrol edilmesi öngörülüyor.

Yeni sistem özellikle kasada başka bir kişinin telefon numarasını vererek indirim veya puan kullanan müşterileri yakından ilgilendiriyor.