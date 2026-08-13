Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, görevdeki 2,5 yıllık süreçte hayata geçirilen projeleri ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Aras, seçim döneminde verilen vaatlerin yüzde 61,5'inin hayata geçirildiğini, yüzde 24,5'inin ise kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirilen 2,5 yıllık icraat sunumunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile müzisyen İpek Nisa Göker de konser verdi.

'Az zamanda çok ve büyük işler yaptık'

Sunumda konuşan Başkan Ahmet Aras, 2,5 yıllık görev sürecinde belediye çalışanları ve Muğla halkıyla birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Aras, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bir orkestra şefi gibi biz sahnenin önündeyiz ancak asıl kahramanlar sahada, en uçta görev yapan emekçi kardeşlerimizdir. Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin arkasındayız; hiçbir bahaneye sığınmadan 13 ilçemize eşit hizmet götürmek için çalıştık' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sorumluluk alanı dışında kalan dayanışma çalışmalarına yaklaşık 2 milyar 137 milyon TL kaynak ayırdığını belirten Aras, bu kaynağın 235 milyon TL'sinin deprem bölgesine aktarıldığını açıkladı.

Belediye bütçesi 34 milyar TL'yi aştı

Sunumda belediyenin bütçesindeki artış da dikkat çekti. Buna göre 2024 yılında 10 milyar 41 milyon TL olan belediye bütçesi, 2025 yılında yüzde 123 artışla 22 milyar 383 milyon TL'ye, 2026 yılında ise yüzde 54 artışla 34 milyar 370 milyon TL'ye yükseldi. MUSKİ bünyesinde de personel ve araç kapasitesinin artırıldığı belirtildi. Personel sayısı Bin 781'den 2 bin 016'ya, araç filosu ise 759'dan 824'e çıkarıldı. İçme suyu şebeke uzunluğu 11 bin kilometreye, kanalizasyon hattı uzunluğu ise 3 bin 40 kilometreye ulaştı.

Ulaşım yatırımları hız kazandı

Ulaşım alanında 2 milyar 850 milyon TL yatırım yapıldığı açıklanırken, 150 kilometre yeni yol yapımı ve 538 kilometre yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Belediyenin araç filosuna 86 yeni hizmet aracı ve 56 toplu taşıma aracı kazandırılırken, 50 kara ve 4 deniz olmak üzere toplam 54 yeni güzergah hizmete açıldı. Toplu taşıma hizmetinin Muğla genelinde 574 mahallenin 536'sına ulaştırıldığı bildirildi. Otogar tuvaletlerinin ücretsiz hale getirildiği, otoparklara elektrikli araç şarj istasyonları kurulduğu ve Nisan 2024'ten bu yana 145 araç ve iş makinesinin bakımının tamamlandığı belirtildi.

MuğlaApp ile hizmetler tek çatı altında

Dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında yenilenen MuğlaApp uygulamasıyla MuğlaKart işlemleri, bakiye yükleme ve sorgulama, toplu taşıma takibi, nöbetçi eczane bilgileri, etkinlikler ile talep ve başvuru işlemlerinin tek platformda sunulmaya başlandığı aktarıldı.

Sosyal desteklere 166 milyon TL'den fazla kaynak

Sosyal belediyecilik kapsamında toplam 166 milyon 924 bin TL sosyal yardım sağlandığı açıklandı. Eğitim yardımlarına 9 milyon 43 bin TL, beslenme desteğine ise 21 milyon 768 bin TL kaynak ayrıldığı belirtilirken, ücretsiz HPV aşısı desteğinin yanı sıra Tip-1 diyabet hastalarına yönelik sensör ve insülin desteğinin de sürdüğü ifade edildi.

Başkan Ahmet Aras, Muğla'nın uluslararası belediyecilik ağlarında da aktif şekilde temsil edildiğini belirterek, kentin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.