31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, miras kaynaklı ortaklıkların giderilmesi kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz satışlarında yeni kurallar uygulanmaya başladı. Düzenleme, özellikle aile içinde yıllarca sürebilen miras anlaşmazlıklarında satış sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin önemli değişiklikler getiriyor.

İlk ihalede mirasçılar öncelikli olacak

Yeni sistemde miras kalan taşınmazın satışında ilk açık artırma, mirasçılara öncelik tanınacak şekilde gerçekleştirilecek. Böylece mirasçılar, aileden kalan taşınmazı üçüncü kişilerin teklifleriyle karşılaşmadan satın alma imkanına sahip olacak.

İlk satış aşamasında yasal mirasçılar dışındaki kişilerin ihaleye katılımı sınırlandırılırken, taşınmazın aile dışına çıkmadan önce mirasçılara sunulması amaçlanıyor.

Satış bedelinde yeni kriter

Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri de taşınmazın satışa esas değerine ilişkin değişiklik oldu. İlk ihalede taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 100'ü esas alınacak.

Önceki uygulamada daha düşük başlangıç bedelleri üzerinden yapılan satışların, özellikle değerli gayrimenkullerde mirasçıların ekonomik kayıp yaşamasına neden olabildiği belirtiliyordu. Yeni uygulamayla bu riskin azaltılması hedefleniyor.

İlk ihalede satış gerçekleşmezse ne olacak?

Mirasçıların katıldığı ilk ihalede taşınmazın satılamaması halinde süreç ikinci aşamaya geçecek. İkinci ihalede üçüncü kişilerin de katılımına imkan tanınacak.

Böylece sistem iki aşamalı hale gelirken, mirasçılara taşınmazı aile içinde tutabilmeleri için öncelikli bir fırsat verilmiş olacak.

Amaç aile içindeki anlaşmazlıkları azaltmak

Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, miras kalan gayrimenkullerin satışı sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve ekonomik kayıpların azaltılması.

Özellikle birden fazla mirasçının bulunduğu taşınmazlarda, satış sürecinin aile üyeleri açısından daha öngörülebilir hale getirilmesi ve mirasçıların mülkiyet hakkının korunması amaçlanıyor.

Ancak düzenlemenin, mirasçılar arasındaki tüm anlaşmazlıkları kendiliğinden ortadan kaldıracağı anlamına gelmediği de unutulmamalı. Paylaşım konusunda uzlaşmazlık devam ettiği sürece hukuki süreçler gündeme gelebilecek.