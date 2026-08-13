Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün milletin güveni ve desteğiyle hizmet, eser ve gönül siyaseti anlayışıyla şekillendiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye, Kayseri'mizi de eser, hizmet, gönül ve sosyal belediyecilik anlayışımızla daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan ve 25'inci yılına ulaşan siyasi yolculuğu dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletin iradesinden doğan AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'ye hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 25 yıllık süreçte Türkiye'nin her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşadığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç; AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün yalnızca bir yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda geride bırakılan çeyrek asırlık hizmet ve eser siyasetinin muhasebesinin yapıldığı, geleceğe dair hedeflerin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeniden ortaya konulduğu anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne milletin güveni ve desteğiyle büyüyen bir parti olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

'14 Ağustos 2001'de milletimizin bağrından doğan AK Parti'miz, bugün çeyrek asırlık bir hizmet yolculuğunu geride bırakmanın onurunu yaşıyor. Milletimizin güveni ve desteğiyle 25 yıldır Türkiye'mize hizmet eden AK Parti'miz, aynı inanç, azim ve kararlılıkla geleceğe yürüyor. Bu yürüyüş; eser ve hizmet siyasetiyle, gönül belediyeciliğiyle, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve milletimizin her ferdine dokunan samimi hizmet anlayışıyla şekillenmiştir.'

Kayseri'de büyükşehir belediyesi olarak AK Parti'nin hizmet ve eser belediyeciliği anlayışını şehrin her noktasında yaşatmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentin geleceğine yönelik yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin de öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Büyükkılıç; 'Kayseri'mizde ulaşımından altyapısına, çevre düzenlemelerinden kentsel yatırımlara, kültür ve sanattan spora, eğitimden sosyal destek çalışmalarına kadar her alanda hemşehrilerimizin hayatına dokunan hizmetler üretiyoruz. Eser belediyeciliğini yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret görmüyor; gönül belediyeciliğiyle insanımıza dokunmayı, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmayı da asli görevimiz kabul ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan, şehrimizin geleceğinde ise hizmet ve eser vardır' diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün hizmetlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu da belirterek, şehrin ortak akılla, istişareyle ve hemşehrilerin desteğiyle geleceğe taşındığını ifade etti.

'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz'

AK Parti'nin 25'inci yılında geride kalan çeyrek asırlık hizmetlerin yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti. Büyükkılıç, 'Bugün geçmişten aldığımız güç, milletimizden aldığımız destek ve geleceğe duyduğumuz güvenle önümüze bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için daha çok çalışacağız. Önümüzde yalnızca geride bırakılan 25 yılın değil, Türkiye'nin ikinci çeyrek asrının da büyük hedefleri var. Bizler de Kayseri'den bu büyük yürüyüşe katkı sunmaya, şehrimizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünün Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle tamamladı;

'Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüşte emeği, alın teri ve gayreti bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza, gönül dostlarımıza ve AK davamıza destek veren aziz milletimize teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden dava ve yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Nice yıllara, nice hizmetlere, nice eserlere. Milletimizle el ele, gönül gönüle, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda güçlü ve büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.'