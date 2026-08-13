Merkez Bankası, 2026, 2027 ve 2028 yılları için belirlediği ara hedeflerde ise değişikliğe gitmedi. Buna göre 2026 için yüzde 24, 2027 için yüzde 15 ve 2028 için yüzde 9'luk ara hedefler korunurken, enflasyonun orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörülüyor.

Tahmin neden yükseltildi?

TCMB'nin 2026 yılı enflasyon tahminindeki 2 puanlık artışta başta enerji olmak üzere maliyet unsurlarındaki gelişmeler etkili oldu.

Merkez Bankası, motorin, doğal gaz ve bazı emtia fiyatlarındaki görünüm nedeniyle TL cinsi ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımlarını yukarı yönlü güncelledi. Gıda enflasyonuna ilişkin beklentilerdeki artış ve yönetilen-yönlendirilen fiyatlarda yapılan düzenlemeler de yeni tahminin oluşmasında etkili oldu.

Ayrıca eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin enflasyon üzerindeki muhtemel etkileri de tahminlere dahil edildi.

Sıkı para politikası sürecek

TCMB, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunun devam edeceği mesajını verdi. Banka, finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini sürdürmesini ve bunun dezenflasyon sürecini desteklemesini bekliyor.

Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre, enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Sıkı parasal duruşun yanı sıra beklentilerde ve fiyatlama davranışlarında görülecek iyileşmenin de dezenflasyon sürecine katkı sağlaması öngörülüyor.

Kira ve eğitimde düşüş beklentisi

TCMB, özellikle kira ve eğitim gibi geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde fiyat artışlarının zamanla yavaşlayacağını öngörüyor.

Bankaya göre hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasıyla birlikte bu alandaki düşüşün önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Enerji fiyatları önemli risk

Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ilişkin dikkat çektiği başlıca risklerden biri ise enerji fiyatları oldu. Jeopolitik gelişmelerin petrol ve diğer enerji fiyatlarında yüksek oynaklığa yol açabileceğine dikkat çekilirken, eşel mobil uygulamasının seyri de yakından izlenecek.

TCMB, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu riskleri sınırlamak amacıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40 düzeyinde tutulduğunu ve makroihtiyati tedbirlerle parasal sıkılığın desteklendiğini bildirdi.

Yeni tahminle birlikte TCMB, dezenflasyon sürecinin devam edeceği mesajını korurken, enerji, gıda ve yönetilen fiyatlar kaynaklı risklerin enflasyon görünümündeki belirsizliğini sürdürdüğüne işaret etti.