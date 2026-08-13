Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ile birlikte festival alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Festival hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Bozkurt, Darende'nin asırlık geleneğini yaşatacak organizasyonun en güzel şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bozkurt, ata sporu güreş ile ilçenin kadim kültürünü yaşatan 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için Darende olarak hazır olduklarını söyledi.