Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, eğitimde elde ettikleri önemli başarılarla Kahta'nın gururu olan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini 'Halkın Makamı'nda ağırladı.

Başkan Hallaç, TYT İl 1.'si ve YKS Kahta 1.'si Reyyan Duran, LGS Türkiye 1.'si Kerem Tuncel ve Kahta LGS 1.'si Ahmet Hasan Parlak, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte halkın makamında ağırladı.

Başkan Mehmet Can Hallaç, öğrencilerle yakından ilgilenerek başarılarından dolayı kendilerini, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Hallaç, öğrencilerin elde ettiği derecelerin Kahta adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

'Başarı, yalnızca bir sınav sonucu değil; azmin, emeğin, sabrın ve doğru yönlendirmenin bir sonucudur.' diyen Başkan Hallaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Kahta'mızdan böylesine başarılı öğrencilerimizin çıkması bizleri son derece mutlu ve gururlu ediyor. Öğrencilerimizin elde ettiği bu dereceler, ilçemizin eğitim alanındaki potansiyelini ve gençlerimizin neler başarabileceğini açıkça gösteriyor. Bu başarıda büyük emeği bulunan kıymetli ailelerimizi ve öğretmenlerimizi de gönülden tebrik ediyorum. Biz Kahta Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların eğitim hayatına ve geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarılarını desteklemek, onların hayallerine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluktur.'

Başkan Hallaç, öğrencilerin başarılarının diğer gençlere de örnek olmasını temenni ederek, 'Her bir öğrencimizin hayallerinin peşinden koşması ve ülkemizin geleceğine değer katması en büyük temennimizdir' dedi.