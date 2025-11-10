Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve ilgili bakanlık yetkililerinin açıklamasına göre, Starlink konusu şu an Türkiye’nin gündeminde yer almıyor. Yetkililer, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Starlink’in Türkiye Planları Hakkında İddialar

Bazı medya organlarında, Starlink’in Türkiye’de 5G altyapısıyla eş zamanlı olarak Nisan 2026 itibarıyla hizmete başlayacağı, bunun için denetimli bir internet altyapısı kuracağı ve Türkiye’deki operasyonlarını yürütmek için yerli bir operatörle işbirliği yapabileceği veya yeni bir şirket kurabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Starlink, dünya genelinde özellikle kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için düşük yörüngeli binlerce uydu kullanıyor. Şirket, halihazırda 70’in üzerinde ülkede hizmet veriyor.

Türkiye’de Lisans Durumu

Türkiye’de resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink’in olası adımları, BTK düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilecek. Uzmanlar, Starlink’in Türkiye’ye girişinin mevzuat ve altyapı izinlerine bağlı olduğunu belirtiyor.