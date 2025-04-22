Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda CHP’lilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (Birinci Meclis) önünde toplanarak Anıtkabir'e yürüyeceğini duyurdu. Yücel, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” vurgusuyla bu yürüyüşün anlamını sosyal medya hesabından da paylaştı.

CHP’nin düzenlediği basın toplantısında Yücel, son dönemde yaşanan hukuksuzluklara ve iktidarın millet iradesini yok sayan uygulamalarına sert tepki gösterdi. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın Meclis'te okunması sürecine değinen Yücel, Anayasa hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı ve Atalay’ın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Yücel ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçleri eleştirerek, iktidarın demokrasiye darbe yaptığını söyledi. Kanal İstanbul projesi kapsamında Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan konut projelerine de tepki gösteren Yücel, İstanbul’un su kaynaklarının tehlikeye atıldığını ifade etti ve projeden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlenen çiftçi mitingine de değinen Yücel, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirerek, “Bu iktidardan çiftçilerimizle birlikte hesap soracağız” dedi.

Yücel, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın görevini Anayasa’ya uygun şekilde yaptığını belirterek, Karaca’nın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çalışanı olmadığını, Anayasa Mahkemesi kararını okutmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu savundu.

CHP, 23 Nisan’da gerçekleştireceği Anıtkabir yürüyüşüyle hem millet egemenliğine sahip çıkacaklarını hem de demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılıklarını güçlü bir şekilde göstereceklerini ifade ediyor.