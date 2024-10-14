12 Ekim’de başlayan Color Sky 5K Aile Koşusu ile Chery TIGGO 7 Pro Max, eğlence dolu bir spor etkinliği ve ortak heyecan için piste çıkarak ailelere katıldı. Chery ayrıca, destekçisi olduğu ve 13 Ekim'de start verilen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu ile de hem ürün mükemmelliğini bir kez daha gözler önüne serdi hem de marka felsefesini maraton ruhuyla birleştirdi ve herkesi hayat yolculuğunda ilerlemeye davet etti.

Chery, satış ve satış sonrası hizmetleriyle olduğu kadar eğitimden spora kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Sonbaharın renklerine bürünen şehirde gerçekleştirilen etkinlik ve çalışmalara tam destek veren Chery, bu kapsamda Ankara’da düzenlenen heyecan verici koşu etkinliğinde de yerini aldı.



Koşu sporunun sınırlarını zorladı!

Chery, 12 -14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte koşu meraklılarına katılarak sporun heyecanını ve sınırları zorladı. 12 Ekim’de startı verilen Color Sky5K Aile Koşusu’nda Chery TIGGO 7 Pro Max, eğlenceli etkinlikte ailelere eşlik etti. Ferah, konforlu iç mekânı ve aile dostu özellikleriyle TIGGO 7 Pro Max, tüm aile etkinliklerinde yanlarında olmak üzere, her aile üyesine konfor ve neşe sağlamak için tasarlandı. Chery, etkinlikte çocuklara koşarken öğrenmeleri ve oynamaları için eğlenceli bir yol sunan renkli etkinlik kitapları da sağladı. Buna ek olarak Chery, içecek sunarak ailelerin enerjik kalmasını sağladı, parkurun ve beraberinde gelen başarı duygusunun tadını çıkarmalarına yardımcı oldu. 2. Runkara Uluslararası Yarı Maratonu ise planlandığı gibi 13 Ekim’de start aldı. Chery, Türkiye’nin en çok satan SUV markası olarak TIGGO 8 Pro Max ile etkinliğe katılarak yarışa farklı bir duruş kattı. Start ile birlikte koşucular, sınırlarını aşma ve hedeflerine ulaşma heyecanı ile harekete geçti. En az enerjiyle en iyi performansı elde etmek üzere dayanıklılık ve hız arasındaki dengeyi bulmanın tanımı olan maratonda TIGGO 8 Pro Max, bitiş çizgisine doğru ilerleyen koşucular gibi, güç ve azmin bir sembolü oldu. Sadece bir otomobil olmakla kalmadı, dayanıklılığın ve devam etme isteğinin bir sembolü oldu. Koşucular bireysel olarak en iyi olmak için çabalarken, TIGGO 8 Pro Max olağanüstü bir sürüş deneyimi sunarak yenilik yapmaya devam ediyor. Chery, bu etkinlik sayesinde ürünlerinin üstün kalitesini gözler önüne serdi ve marka felsefesini maraton ruhuyla ilişkilendirerek herkese hayatta ilerlemeye devam etmeleri için ilham verdi.



Marka değeri ve ruhunun güçlü bir yansıması!

Chery’nin Türkiye pazarındaki yolculuğu da kararlılık, sabır ve asla durmama taahhüdüyle yönlendirilen bir maratona benziyor. Türkiye’nin en çok satan markalarından biri olan Chery, üstün işlevselliği, performansı ve kaliteli ürünleri ile kısa sürede bilinirlik ve güven kazandı. Chery, satış sonrası hizmetler konusunda da maraton ruhunu da somutlaştırıyor. Özverisi ve esnekliği, Chery Türkiye'yi küresel satış sonrası sıralamasında en üst sıraya taşıdı ve müşteri hizmetlerine vermiş olduğu önemi gözler önüne serdi. İster periyodik bakım ister acil onarımlar için olsun, Chery kullanıcılarına hızlı, profesyonel ve özenli bir hizmet sunuyor. Chery ile ortaklaşa düzenlenen Runkara Uluslararası Yarı Maratonu sadece hız ve rekabetle ilgili değil, aynı zamanda markanın değerlerinin ve ruhunun güçlü bir yansıması. Bu etkinlik sadece bir dayanıklılık sınavı olmakla kalmıyor, aynı zamanda hayallerin peşinde koşmanın da bir yolu olarak öne çıkıyor. Chery ileri teknolojik, kaliteli araçlar sunmaya devam ederken, maraton koşucularına sınırlarını zorlamaları ve öne çıkmaları için bir platform sağladı. Runkara Uluslararası Yarış Maratonu heyecan verici anlara imza atarken, Chery bir maraton olarak gördüğü otomotiv dünyasındaki başarılarını artırmaya devam edecek.