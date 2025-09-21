Bu yıl Chery, Exeed ve OMODA&JAECOO markalarını içeren yarışmaya Türkiye dahil 10’dan fazla ülke ve bölgeden ekipler katılım sağladı. “Üstün Beceriler, %100 Memnuniyet” teması altında düzenlenen ulusal etaplar büyük bir rekabete sahne oldu.

Etkinlik, yalnızca araç onarım ve bakım gibi temel teknolojilerde teorik bilgiyi sınamakla kalmadı; aynı zamanda karmaşık, gerçek dünya problemlerini çözme yeteneğine de güçlü bir vurgu yaptı. Bu yaklaşım, Chery’nin teknoloji odaklı şirket olma vizyonunu ve hizmet temelini güçlendirme kararlılığını yansıtıyor.

Her bölgede ilk 3 belirlendi!

Titiz yazılı sınavlar ve uygulamalı değerlendirmeler sonucunda yerel pazarlarının en yüksek standartlarını temsil eden teknik elitler seçildi. Her bölgeden ilk üç yarışmacı öne çıktı, birinciler ise ekim ayında Çin’in Anhui eyaleti Wuhu şehrinde düzenlenecek Küresel Finaller’de ülkelerini temsil edecek.

Chery, 22 yıldır Çin markaları arasında binek otomobil ihracatında lider durumda. 2025 Fortune Global 500 listesinde 233. sıraya yükseldi. Bugüne kadar 17,18 milyon kullanıcıya ulaştı; bunun 5,17 milyonu denizaşırı.

Hizmet teknolojisinin olimpiyatları!

Küresel Finaller 11–13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Açılış töreni, yazılı sınavlar, uygulamalı değerlendirmeler, hizmet forumu ve ödül törenini kapsayacak. Organizasyon, “hizmet teknolojisinin olimpiyatları” olarak anılıyor.

Yarışmanın teması “Üstün Beceriler, %100 Memnuniyet” Chery’nin teknik mükemmeliyet arayışını yansıtıyor. Aynı zamanda “CHERY FAMILY CARE” yaklaşımı ile aile gibi özen gösteren, insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsiyor.

Çift yönlü gelişim stratejisi

Chery, yarışma ile yalnızca teknik yeterliliği test etmiyor; aynı zamanda eğitim, kapasite geliştirme, yeni enerji ve akıllı araç bakımında standartlaşmayı da teşvik ediyor. Bu sayede teknoloji küreselleşmesinden hizmetin dünya çapında kök salmasına geçiş yapmayı hedefliyor.