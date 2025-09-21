Ford Transit’in 60. yılı, İngiltere’de ilk kez düzenlenen Transit Festivali ile kutlandı. Eski ve yeni nesil Transitlerin bir araya geldiği festivalde, tutkulu topluluğun oluşturduğu 201 araçlık konvoy Guinness tarafından “Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu” olarak tescillenerek dünya rekoru kırdı.

Ford’un en yeni nesil Transit modellerini tasarlayıp geliştirdiği Essex’teki Ford Dunton Teknik Merkezi’nde bir araya gelen 201 araçlık konvoy, 40 kilometrelik yolculuğun ardından Chelmsford City Hipodromu’nda gerçekleştirilen festival alanına ulaştı.

Konvoyda; benzinli ilk nesil Transitlerden en yeni E-Transit¹ ve Transit Custom PHEV² modellerine kadar her kuşaktan araç yer aldı. Festival kapsamında müşteriler, işletme sahipleri, iş ortakları, basın mensupları, Ford çalışanları ve Transit tutkunları bir araya gelerek, özel dijital sertifikalar ile Guinness Dünya Rekoru™ tesciline ortak oldu.

13 milyon Transit’in 5,2 milyonunu Ford Otosan Üretti

Guinness Dünya Dünya Rekorunu kıran konvoydaki araçlardan birini kullanan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk şunları söyledi:

“Bu rekor, Ford Transit’in 60 yıldır işletmelere ve kullanıcılara sağladığı katma değerin ve gördüğü takdirin en somut örneklerinden biri. İlk aracın üretim hattından çıktığı 9 Ağustos 1965 tarihinden bu yana 13 milyondan fazla üretilmesi, Ford Transit’in başarısının en önemli kanıtı. Küçük işletmelerden büyük filolara kadar her ölçekteki işletme için yapılan işe değer katan güvenilir bir yol arkadaşı olarak özel bir konuma sahip olan Transit, bugün müşterileri ile birlikte görkemli bir rekora imza attı. Ford Otosan olarak, 1967’den 2025 yılına kadar 5,2 milyon adet Ford Transit üreterek bu başarıda önemli bir pay sahibi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Ford Otosan, 1967’den 2025’e uzanan 58 yılda yaklaşık 5,2 milyon adet Ford Transit üreterek önemli bir başarıya imza attı. Transit, bu süreçte Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin uluslararası pazarlardaki mühendislik ve üretim yetkinliğini simgeleyen öncü modeli haline geldi. 2022 yılında Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası’nda başlayan E-Transit’in seri üretimi, Türkiye’nin ve Ford’un Avrupa’daki ilk tam elektrikli ticari aracı olarak tarihe geçti. Bugün ise Yeniköy Fabrikası, Transit/Tourneo Custom’ın yeni nesil versiyonları ile tamamen elektrikli E-Transit Custom’ın üretim üssü olarak bu mirası sürdürüyor.

¹ Uzatılmış menzil opsiyonlu E-Transit ile tam şarjla 402 kilometreye varan sürüş menzili.

² Ford Transit Custom Şarj Edilebilir Hibrit homologasyonlu CO2 emisyonları 86-112 g/km WLTP, homologasyonlu yakıt verimliliği 3.8-4.9 2 l/100 km WLTP ve saf elektrikli sürüş menzili 46-55 km WLTP.

Dünya Harmonize Hafif Araç Test Prosedürüne (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP) göre tahmin edilen menzil. Belirtilen değerler karşılaştırma amaçlıdır ve sadece aynı teknik prosedürlere göre test edilen diğer araçlarla kıyaslanmalıdır. Gerçekleşen menzil sıcaklık, sürüş davranışı, rota profili, aracın bakım durumu, lityum-ion bataryanın yaşı ve sağlık durumu gibi çeşitli koşullara göre değişebilmektedir.