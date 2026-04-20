Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, “Güvenlik. Aile İçin” stratejisini yeni hamlelerle güçlendirmeye devam ediyor. Chery’nin yalnızca güvenliğe yönelik bir taahhüdü olmayan bu stratejisi, aynı zamanda dünya genelindeki ailelere verdiği uzun vadeli bir söz niteliğinde. Aile kullanıcıları için güvenlik, teknik özellikler tablosundaki rakamların çok ötesine geçer. Aileler için asıl önemli olan konu, bir aracın günlük sürüşte ortaya çıkan risk anlarında gerçek ve güvenilir bir koruma sağlayıp sağlayamadığıdır. Buradan yola çıkan Chery, Nisan 2026’da düzenlenecek Auto China (Pekin Otomobil Fuarı) ve CHERY International Business Summit (Chery Uluslararası İş Zirvesi) kapsamında zorlu, gerçek dünya test koşullarında Wuhu’da yapılacak Global Güvenlik Açık Doğrulaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Gerçek güvenliği gerçek dünya riskleri belirler!

Günlük sürüşte riskler genellikle tek başına ortaya çıkmaz. Yoğun trafikte ani frenler, kavşaklarda küçük açılı çarpışmalar ve zincirleme arkadan çarpmalar, ailelerin sıkça karşılaşabileceği senaryolar arasında yer alıyor. Türkiye gibi pazarlar da dahil olmak üzere birçok şehir ortamında, yüksek trafik yoğunluğu ve yakın takip mesafeleri çoklu araç kazası riskini artırıyor. Bu nedenle, gerçek güvenliği değerlendirmek için standart laboratuvar testlerinin ötesine geçen, daha kapsamlı doğrulamalara ihtiyaç duyuluyor. Chery, bu gerçekliği yansıtmak adına üç araçlı birleşik bir çarpışma senaryosu tasarladı. TIGGO ailesinden bir model doğrulama aracı olarak kullanılacak; ortada konumlandırılacak ve sırasıyla önden 50 km/s, arkadan ise 40 km/s hızlarla ardışık darbelere maruz bırakılacak. Bu kurgu, gerçek hayattaki zincirleme kazalara çok daha yakın bir senaryo sunuyor. Geleneksel tek darbe testlerine kıyasla daha karmaşık kuvvet dağılımı ve sürekli darbe koşulları oluşturarak, aracın genel güvenlik performansı üzerinde daha yüksek gereksinimler yaratıyor.

Sistem seviyesinde güvenlik doğrulaması!

Doğrulama süreci yalnızca çarpışma anıyla sınırlı kalmayıp kazanın tüm süreci boyunca aracın genel güvenlik performansına odaklanıyor. Bu kapsamda; gövde dayanımı, yolcu koruması, yaşam alanının korunması ve emniyet sistemlerinin doğru çalışması değerlendiriliyor. Ayrıca çarpışma sonrası kapıların açılabilmesi ve dörtlü ikaz sistemlerinin devreye girmesi gibi unsurlar da incelenerek, yolcular için kapsamlı bir güvenlik sağlandığından emin olunacak.

· Şeffaflık güven yaratır: Bu yalnızca teknik bir test değil, aynı zamanda açık bir doğrulama süreci olarak öne çıkıyor. Global bayiler ve basın temsilcileri süreci yerinde izleyerek aracın karmaşık koşullar altındaki performansını doğrudan gözlemleyebilecek. Chery, bu açık ve şeffaf yaklaşım sayesinde güvenliği kullanıcılar için görünür, anlaşılır ve güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

· Amaç her aile yolculuğunu korumak: Doğrulama aracı olarak TIGGO9 kullanılsa da bu etkinlik, Chery’nin global ölçekte güvenlik standartlarını geliştirme konusundaki daha geniş taahhüdünü temsil ediyor. Bu, hem ürün kabiliyetinin gerçek bir testi hem de markanın “Aile İçin” felsefesinin somut bir göstergesi. Karmaşık yol koşullarında gerçek güvenlik, ancak gerçek dünya testleriyle kanıtlanabilir.

Chery Türkiye hakkında

Chery International, pazarı daha iyi anlamak ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022’de, Türkiye’de %100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur. Şirket, tüm ticari satışlardan sorumlu olmak üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurdu. Faaliyetlerini 7 bölgede toplam 55 Yetkili Satıcı ile sürdürüyor. Şirket, 21 Mart 2023’te TIGGO 8 PRO ve TIGGO7 PRO olmak üzere birden fazla SUV modelini pazara sundu. Chery modelleri, kalite açısından üst düzey mükemmellik, tasarım açısından şıklık ve en yüksek teknolojik konfigürasyona sahip olmasıyla beğeni topluyor. 7 koltuklu SUV TIGGO8, ihtişamı, lüks hissi ve güçlü duruşuyla en üst segment otomobil olarak öne çıkıyor. TIGGO7, konfor ve verimlilik açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor.