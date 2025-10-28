Bu kapsamda Wuhu’daki Yangtze Nehri kıyısında üçüncüsü düzenlenen “Ride Green Life” Hayırseverlik Bisiklet Karnavalı, 2025 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nin önde gelen etkinliği olarak gerçekleştirildi. “Yeni Hareketi Birlikte Yaratıyoruz” teması altında dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3.000 bisiklet tutkununu bir araya getiren etkinlik, her pedal vuruşunu daha yeşil bir gezegene adanmış bir taahhüde dönüştürdü ve Chery’nin sürdürülebilirliğe olan uzun vadeli bağlılığını gözler önüne serdi. “Ride Green Life” yalnızca bir hayırseverlik etkinliği değil, aynı zamanda 2025 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nin ortak yaratım ruhunun bir devamıydı. Güvenlik Mücadelesi ve Test Sürüşü Deneyiminden, Marka Gecesi ve bu toplumsal farkındalık etkinliğine kadar Chery, “Yeni Hareketi Birlikte Yaratıyoruz” temasını farklı boyutlarda yaşattı.

Tüm dünyada otomotiv endüstrisi düşük karbonlu dönüşüme doğru hızla ilerlerken, kurumsal sosyal sorumluluk; insanlar, toplum ve doğa arasındaki uyumu hedefleyen sürdürülebilir inovasyon temelli yeni bir değer haline geldi. Bu kapsamda dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, bu vizyonu somut adımlarla ilerletmeye devam ediyor; teknoloji, insanlık ve ekolojinin dengeli biçimde bir arada var olabileceğini kanıtlıyor.

Kurumsal bir girişimden küresel hareketliliğe uzandı

Son üç yılda “Ride Green Life”, bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinden, dünya genelinde toplulukları birleştiren küresel bir yeşil harekete dönüştü. Bu yıl ise Chery, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ile iş birliğini derinleştirerek etkinliği küresel ekolojik koruma çerçevesine dâhil etti. Şirket ayrıca UNICEF ile üç yıllık stratejik ortaklığını yenilediğini duyurarak, küresel eğitim eşitliğini desteklemek amacıyla 6 milyon dolar tutarında ek fon taahhüt etti. Bu ortaklık, Chery’nin entegre KSS ekosistemi olan “Yeşil Mobilite, Ekolojik Koruma ve Eğitimde Eşitlik” vizyonunu güçlendirerek dünya genelindeki çocuklara umut veriyor.

Paylaşılan yeşil değerleri ilhamla yayıyor

Etkinlik, IUCN, UNICEF, Birleşmiş Milletler Üniversitesi ve Şili, Güney Afrika, Meksika, Vietnam gibi ülkelerden gelen temsilcileri bir araya getirdi. Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue konuşmasında şunları söyledi “Ride Green Life yalnızca uzun soluklu bir KSS projesi değil, geleceğe olan kararlılığımızın bir beyanıdır. Bu platform aracılığıyla daha fazla insanı yeşil mobiliteye ve çevresel eyleme dâhil etmeyi, ortak evimizi korumak için el ele çalışmayı amaçlıyoruz.” Etkinlik ayrıca Çin Bisiklet Federasyonu tarafından resmi olarak sertifikalandırıldı ve Çin Bisiklet Konferansı yarışma sistemine dâhil edildi. Bu gelişme, Chery’nin kurumsal bir girişimden ulusal ölçekte tanınan bir yeşil harekete dönüşümünde önemli bir kilometre taşı oldu.

Teknoloji ile insanlığın buluşması

Etkinliğin sabah 09.30’da start verilmesiyle birlikte, Yangtze Nehri Kıvrımı ve Luhua Sulak Alanı boyunca 9 kilometrelik bir bisikletçi kalabalığı hareket etti. Aralarında, Chery Bisiklet Derneği üyeleri de yer aldı; Sun Wukong ve Örümcek Adam gibi küresel ikonların kostümlerini giyen katılımcılar büyük ilgi topladı. Doğu ve Batı kahramanlarının bu özgün birleşimi, Chery’nin açıklığını, yaratıcılığını ve küresel kültürel bağlarını canlı bir şekilde yansıttı. Yarış bitiş çizgisinde, Chery’nin AiMOGA Robotics biriminden iki “Argos” robot köpek, törende IUCN temsilcilerine madalya takdiminde eşlik etti. Çevik hareketleri ve hassasiyetleriyle izleyicileri büyüleyen bu robotlar, Chery’nin teknoloji ve doğa arasındaki uyuma olan inancını ve sürdürülebilirliğe olan yenilikçi yaklaşımını kusursuz biçimde simgeledi.

Paylaşılan ekosistem ile birlikte gelecek oluşturuluyor

“Ride Green Life” yalnızca bir hayırseverlik etkinliği değil, aynı zamanda 2025 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nin ortak yaratım ruhunun bir devamıydı. Güvenlik Mücadelesi ve Test Sürüşü Deneyiminden, Marka Gecesi ve bu toplumsal farkındalık etkinliğine kadar Chery, “Yeni Hareketi Birlikte Yaratıyoruz” temasını farklı boyutlarda yaşattı. Zirve boyunca düzenlenen Eko Sergisi, Chery ekosistemine bağlı markaları bir araya getirerek her birinin akıllı teknoloji ve sürdürülebilir tasarım alanındaki güçlü yönlerini sergiledi. Bu markalar arasında iCAUR, klasik estetik ile akıllı inovasyonu kusursuz biçimde birleştirerek Chery ekosisteminin yaratıcı enerjisini simgeledi.

Chery, ilerleyen dönemde de küresel kullanıcılar ve iş ortaklarıyla iş birliği içinde olmaya devam edecek ve teknolojiyle yön vererek, sorumlulukla rehberlik ederek daha yeşil, daha bağlantılı ve daha sürdürülebilir bir yarına doğru ilerleyecek.