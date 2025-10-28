Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac kurasının 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Kura, noter ve basın mensupları huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebilecek.

Toplam 1 milyon 799 bin 835 vatandaş, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı. Diyanet yetkilileri, hac vizesi dışında yollarla Mekke’ye gitmeye çalışılmaması uyarısında bulundu.

Hac Kura Tarihi: 5 Kasım 2025, Çarşamba

Saat: 10.30

Yer: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara