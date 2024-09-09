Cezayir’de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk resmi sonuçları açıklandı. Seçim Komisyonu Başkanı Mohammed Charfi yaptığı açıklamada, oyların yüzde 95’ini alan Abdülmecid Tebbun’un yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Katılım oranının yüzde 42 olduğu seçimlerde Tebbun’un rakibi olan Abdelaali Hassani Cherif yüzde 3 oy alırken, Youcef Aouchiche ise yüzde 2 oyda kaldı.



"Sandık görevlileri sonuçlarla oynadı" iddiası

Cherif'in kampanya sözcüsü Ahmed Sadok, “Bu bir saçmalık” ifadelerini kullanarak, sandık görevlilerinin seçim sonuçlarıyla oynadığını ve kendi sayımlarına göre adaylarının açıklanandan çok daha fazla oy kazandığını iddia etti. Seçim Komisyonu Başkanı Charfi ise iddialara “kurumun sonuçları açıklarken tüm adaylar arasında şeffaflık ve adil rekabet sağlamak için çalıştığını” söyleyerek karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun’u Cezayir’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.