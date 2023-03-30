Oltu’ya Mart karı yağdı

Erzurum Oltu ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Oltu’da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı gündüz etkisini artırdı. Çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı. Oltulular güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının yanı sıra ilçe de zirai donun da etkili olmasından dolayı endişe ettiklerini ifade eden İhsan Köksal, “Mart ayının sonu ve Nisan’ın ilk haftası genelde Oltu’ya ve çevresine kar yağar. Kayısı ağaçları çiçek açmıştı, bu gece inşallah don yapmaz. Eğer don yaparsa ekili alanların tümü zarar görecek, bu zarar da çiftçimizi olumsuz etkiler. Mahsullerinden istifade edemeyecekler” şeklinde konuştu.