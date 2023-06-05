Çevre Gününde acı gerçek: 1 milyon kuşun ölümüne sebep oluyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili yapılan araştırmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mustafa Aydın sigaranın çevreye verdiği zararlar ile ilgili konuştu. Aydın, “Dünya üzerinde her yıl neredeyse 5 trilyon sigara izmariti üretiliyor ve 1 milyon civarı kuş da yere atılan bu izmaritleri yuttuğu için ölüyor. Sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zarar büyük” dedi.

Çevrenin korunması adına farkındalık oluşturmak ve doğa bilincini artırmak amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü ile ilgili Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda Yeşil Vatan Platformu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aydın, “İnsanlarda çevre bilincini oluşturmak maksatlı yapılan Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde özellikle sigaranın çevreye verdiği etkileri ortaya koymak gerekiyor. Dünya üzerindeki ölümlerin ciddi bir kısmının sigara kaynaklı olduğu düşünülürse sigaranın hem insan sağlığına hem de çevreye verdiği zarar büyük” dedi.

“Sigara, sağlık üzerinde ciddi yıkıcı etkiye sahip”

Sigara kullanımının kötü yaşam biçiminin bir işareti olduğunu, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok kanser türüne sebebiyet verdiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Ülkemizde görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70 ile akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı sigaradan kaynaklanmaktadır. Sigara içen insanların kalp krizi geçirme ihtimali sigara içmeyen insanlara göre beş kat daha fazladır. Günde sadece 1 adet sigara içmek bile kalp damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Bunun yanı sıra gırtlak kanserine yakalanma riskinin sigara içen insanlarda 20 kat daha fazla olduğu da bilinmektedir. Birçok kanser türünde riski arttıran önemli unsur olan sigara, sağlık üzerinde ciddi yıkıcı etkiye sahip bir zehir” İfadelerini kullandı.

“Sigara, ormansızlaşmaya sebep oluyor”

Sigaranın var olduğu yerde yaşam belirtisinin gözlenmediğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Sigara izmaritlerinin doğal yaşam üzerine olumsuz etkilerini tespit eden birçok çalışma mevcut. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlara göre sigara izmariti, özellikle bitkilerde büyüme geriliğine neden olmaktadır. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının yaklaşık yarısı sigara izmaritleri sebebiyle çıkmaktadır. Piknik alanları, sahil kenarları ve şehirlerde toplanan çöplerin neredeyse yüzde 40’ı da yine sigara izmaritlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca uzmanların yaptığı çalışmaların sonucu gösteriyor ki sigara, ormansızlaşmaya, su ve toprak hasarına ve asitlenmeye neden olarak doğal çevreye büyük zarar veriyor” dedi.

1 milyon kuş telef oluyor

Sigaranın, ekolojik yaşam üzerindeki etkilerinin tehlikeli boyutta olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın, “Sigaranın ilk zararı toprak üzerine. Örneğin, tütün tarımı sırasında kullanılan tarım ilaçları toprak ve suya karışarak kirliliğe sebep olmakta. Sigara ve tütün mamullerinin üretilmesi esnasında kullanılan yöntemler sebebiyle 2 milyon ton karbondioksit ve 5 milyon ton metan gazı atmosfere karışıp canlı yaşamını etkilemekte. Ayrıca sigara yapımında kullanılan kâğıt ve kartonun elde edilmesi için maalesef binlerce ağaç kesiliyor ve sigara filtrelerinde bulunan plastikler, doğada uzun yıllar parçalanamadığı için kalıyor. Dünya üzerinde her yıl neredeyse 5 trilyon sigara izmariti üretiliyor ve 1 milyon civarı kuş da yere atılan bu izmaritleri yuttuğu için ölüyor” diyerek sigaranın doğaya verdiği zararların altını çizdi.

Doç. Dr. Mustafa Aydın son olarak, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize temiz bir doğa bırakmak hepimizin görevi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ve Yeşil Vatan Platformu olarak yıllardır bunun için mücadele vermekteyiz. Hem sigaranın insan sağlığına verdiği zararın anlatılması hem de çevresel sorunlara karşı gösterdiğimiz hassasiyet ve duyarlılık bunun önemli bir göstergesi. Geleceğimizi bugünden itibaren inşa edelim ve doğamıza, vatanımıza sahip çıkalım." diyerek sözlerini noktaladı.