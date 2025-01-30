Başvuru Şartları:

Eğitim: Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinden lisans mezunu olmak. Yurt dışından mezun olanlar için YÖK denkliği şartı aranacak.

KPSS Puanı: KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almak (puanın geçerlik süresi dolmamış olmalı).

Yaş Sınırı: 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Sınav ve Değerlendirme:

Adaylar, 16 Mart 2024'te yapılacak yazılı sınava katılacak.

Sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar denetmen yardımcısı olarak istihdam edilecek.

İstihdam Yeri:

İstihdam edilecek personeller, Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak.

Bu alım, kamu personeli istihdamına yönelik önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtilirken, adayların belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Kariyer Kapısı resmi sitesi ziyaret edilebilir.