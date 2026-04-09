Cevher Jant İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Cevher Özyavuz, “Sınırların ötesinde değer yaratan, sürdürülebilir ve güçlü bir global marka olma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jant üreticisi Cevher Jant, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY Marka Destek programına dahil oldu. Cevher Jant program ile birlikte uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırırken, uzun vadeli büyüme vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim odağını güçlendirmeye devam edecek.

TURQUALITY ile küresel marka yolculuğunda yeni dönem

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cevher Jant İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Cevher Özyavuz, “Cevher Jant olarak üretim gücümüzü, mühendislik kabiliyetimizi, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve küresel iş birliklerimizi uzun yıllardır markalaşma vizyonumuzla bütüncül bir şekilde yönetiyoruz. TURQUALITY Programı’na kabul edilmemizi de bu stratejik dönüşümün, istikrarlı büyüme yaklaşımımızın ve uzun vadeli vizyonumuzun sonucu olarak görüyoruz. TURQUALITY ile birlikte, küresel pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirecek, marka bilinirliğimizi artıracak ve uluslararası rekabet gücümüzü ileri taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz. Programın sağlayacağı kurumsal ve stratejik katkılarla, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, Ar-Ge ve tasarım kabiliyetlerimizi daha da geliştirirken, uluslararası organizasyon yapımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sınırların ötesinde değer yaratan, sürdürülebilir ve güçlü bir global marka olma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

İzmir’den dünyaya uzanan jant üretim gücü

Bugün Türkiye’nin jant ihracatında yaklaşık %25 pazar payına sahip olan Cevher Jant, Ege Serbest Bölgesi'nde toplam 78.000 m2 alana yayılan iki modern fabrikasında yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretimi gerçekleştiriyor. Almanya, İspanya ve İsveç’te bulunan ofisleriyle de uluslararası pazarda güçlü bir konumda yer alan şirket, üretiminin %99’ını ihraç ediyor. Konsept aşamasından nihai ürün aşamasına kadar müşterileri için farklı renk ve tasarım uygulamalarıyla jantların tüm dizaynını gerçekleştirebilen Cevher Jant, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, Stellantis gibi dünyaca ünlü markalara tasarım ortağı olarak hizmet veriyor.

Sürdürülebilirlikte öncü yaklaşım

Enerji verimliliği projeleri ve tam otomatik boyama tesisiyle Türkiye’nin en çevreci üreticileri arasında yer alan Cevher Jant, 24 inçe kadar jant üretebilen Endüstri 4.0 altyapısıyla ise sektöründe ilk üç üretici arasında konumlanıyor. Alüminyum sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik sertifikasyon standardı olan ASI Performans Standardı’nı alan Türkiye’deki ilk jant üreticisi olan şirket, I-REC sertifikasyonu sayesinde elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını %100 oranında sıfırlıyor.

İnsan kaynağını en değerli varlıklarından biri olarak konumlandıran Cevher Jant, bu yaklaşımını uzun yıllardır hayata geçirdiği eğitim ve gelişim yatırımlarıyla destekliyor. Mesleki Eğitim Merkezi’nde 1983 yılından bu yana 1.500’ün üzerinde öğrenciye teknik eğitim veren şirkette, bu mezunlardan yaklaşık 100’ü halen farklı kademelerde görev alıyor. Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar da yürüten Cevher Jant, icra kurulunda kadın oranını %33, yönetim kurulunda ise %40 seviyesine taşıdı.

Ar-Ge ve inovasyonla geleceğin mobilitesine odaklanıyor

Ar-Ge ve mühendislik kabiliyetlerini sürekli geliştiren Cevher Jant, alüminyum döküm parçaları ve yeni nesil mobilite çözümlerine yönelik yatırımlarına devam ediyor. Flow forming teknolojisiyle premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunarken, hafifletme, dayanıklılık ve performans odaklı ürün geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Dijitalleşme ve ileri üretim teknolojilerini stratejilerinin odağına yerleştiren Cevher Jant, bu sayede müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek çözümler sunarken, geleceğin mobilite trendlerine de yön veren ürünler geliştiriyor.