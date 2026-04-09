Gözaltı listesinde oyuncular Burak Deniz, Sinem Özenç Ünsal, Mert Demir, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, şef Somer Sivrioğlu, müzisyenler Emir Can İğrek, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu (Norm Ender) ve Enes Güler gibi isimler yer aldı.

Operasyonda şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu, bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler bulunuyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Önceki Operasyonun Ardından

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Salı günü de ünlülere yönelik yapılan operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan isimler Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verdikten sonra bazıları serbest bırakıldı.

Bu kapsamda Simge Sağın ve İlkay Şencan adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlar ve gözaltı süreçlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.