"Ekonomik Program Kararlılıkla Yürütülüyor"

Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, ekonomide yaşanan günlük dalgalanmaların uzun vadeli etkiler yaratmayacağını vurguladı. "Yaşanan kısa vadeli, dönemsel bir etki. Bunu büyüterek, kısa vadeli dalgalanmaları yıllık etki gibi yansıtmak yanlış olur. Bizim programımız ortada. Kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarının uzun vadeli bir strateji ile yürütüldüğünü belirten Yılmaz, "Ekonomimizin temelleri sağlam, cari açığımız düşük seviyelerde, bütçe açığımız depreme rağmen kontrol altında, enflasyon düşüş eğiliminde. Merkez Bankası rezervleri yeterli seviyede ve bankacılık sistemimiz sağlıklı" dedi.

Emeklilere Bayram İkramiyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere bayram ikramiyesi konusunda da bilgi verdi. Mecliste görüşülen kanun teklifinin muhalefetin tutumu nedeniyle geciktiğini öne sürerek, "Halkımız bir an önce bu kanunların çıkmasını bekliyor. 3 bin lira olarak başlatılan ödemeler, kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artışla yatırılacaktır" dedi.

Emeklilere yapılan bayram ikramiyesi artışının maliyetinin 28,5 milyar TL olduğumu belirten Yılmaz, "Bu artış, kanunla yapılan bir düzenleme. Prime dayalı değil, sosyal destek kapsamında sunulan bir ikramiye. Bütçe imkanları dahilinde en uygun şekilde planlandı" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi programının istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, piyasalardaki dalgalanmaların kontrol altında olduğunu ve ekonominin öngörülebilir bir şekilde ilerlediğini belirtti.