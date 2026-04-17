Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış yükümlülükleri kapsayan kalan vadeye göre KVDB stoku ise 239,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sektörel dağılım incelendiğinde, bankacılık kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku aylık bazda yüzde 0,5 düşüşle 77,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 2,1 azalarak 8,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatları ise yüzde 5,6 düşüşle 18,3 milyar dolara indi.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 22,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 3,3 artışla 28 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,9 artarak 69,6 milyar dolara çıktı. Bu kalemde dış ticaret kaynaklı ticari krediler yüzde 1,6 artışla 62,4 milyar dolara, nakit kredi yükümlülükleri ise yüzde 5,4 yükselişle 7,2 milyar dolara ulaştı.

Döviz kompozisyonunda ise KVDB stokunun yüzde 34,6’sının ABD doları, yüzde 26’sının Euro, yüzde 26,5’inin Türk lirası ve yüzde 12,9’unun diğer para birimlerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre hesaplanan borç stokunda ise bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 70,4 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri 63,1 milyar dolara yükseldi.