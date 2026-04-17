Bakanlık, özellikle yem sanayisinde hızla artan talep ve küresel piyasalarda yükselen fiyatların iç piyasaya etkisini sınırlamak için harekete geçti. Bu kapsamda, yerli üretimin talebi karşılamakta yetersiz kaldığı bölüm için 3 milyon tona kadar mısır ithalatına izin verilecek. Söz konusu ithalat, yüzde 5 gümrük vergisi ile gerçekleştirilecek.

Açıklamada, temel hedefin spekülatif fiyat hareketlerini önlemek, gıda arzında sürekliliği sağlamak ve hem üretici hem de tüketici refahını korumak olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanlığı’nın, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde piyasayı yakından takip ettiği ve gerektiğinde yeni adımlar atacağı ifade edildi.

Öte yandan uygulamanın geçici olduğunun altı çizildi. Yerli üreticiyi korumak amacıyla, hasat dönemine girilmeden önce 1 Ağustos itibarıyla tarife kontenjanı sona erecek. Bu tarihten sonra mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi yeniden yüzde 130 seviyesine çıkacak.

Düzenlemenin, özellikle kanatlı hayvan eti üretim maliyetlerini düşürerek tüketici fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.