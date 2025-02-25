Cemre'nin halk inanışına göre havaya, suya ve toprağa düşmesiyle doğanın ısındığına inanılır. İstanbul’da Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının bölgeden çekilmesiyle birlikte, cemre ile birlikte sıcaklıkların artması ve mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Mart ayında ise sıcaklıkların 1-3°C daha düşük olması bekleniyor, ancak bahar havası İstanbul'a yaklaşıyor.

Önümüzdeki Günlerde Hava Durumu:

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C

En düşük 3°C, en yüksek 9°C 27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C

En düşük 5°C, en yüksek 12°C 28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek

Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında değişecek 1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havası daha belirgin olacak

Baharın müjdelenmesiyle, İstanbul'un havası giderek daha ılıman bir seyir izleyecek.